Vor der ersten am Wochenende geplanten schwarz-roten Senatsklausur erhoffen sich Wirtschaftsvertreter der Region schnelle Weichenstellungen in ihrem Sinne. "Angesichts der nicht einfachen Wirtschaftslage können die Unternehmen Rückenwind gut gebrauchen", teilte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), Christian Amsinck, am Freitag mit.