Berlins Finanzsenator Stefan Evers (CDU) drängt auf ausreichende finanzielle Unterstützung vom Bund bei der Unterbringung von Geflüchteten. "Länder und Kommunen stoßen an Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Es fehlt an Flächen, und es fehlt an Geld", sagte Evers am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Die Lage bei der Unterbringung von Flüchtlingen spitzt sich zu." Die Bundesregierung dürfe sich jetzt nicht aus der Verantwortung stehlen.