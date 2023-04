Mit der Geburt eines Kurzschnabeligels hat der Tierpark Berlin seltenen Nachwuchs bekommen. Das Jungtier mit dem kleinen Rüssel und den maulwurfartigen Pfoten ist Ende Februar aus dem Ei geschlüpft, wie der Tierpark am Mittwoch mitteilte. Den letzten Nachwuchs der eierlegenden Säugetierart habe es in Berlin vor über 100 Jahre gegeben. "In meinen 45 Dienstjahren habe ich hier schon wirklich einiges erlebt, aber das war ein ganz besonderer Augenblick", freute sich Tierpflegerin Andrea Fleischer.