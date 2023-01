Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat Hunderte Feiernde bei der ZDF-Silvesterparty am Brandenburger Tor willkommen geheißen. "Das ist einfach der tollste Platz, den man an diesem Abend finden kann", sagte sie am Samstagabend im Gespräch mit den ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. "Wir freuen uns, dass die Stadt wieder voll ist, dass wieder Menschen zu uns kommen und dass Berlin wieder durchstartet nach der Pandemie." Sie selbst werde Silvester im Kreise ihrer Familie in Berlin feiern.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat Hunderte Feiernde bei der ZDF-Silvesterparty am Brandenburger Tor willkommen geheißen. "Das ist einfach der tollste Platz, den man an diesem Abend finden kann", sagte sie am Samstagabend im Gespräch mit den ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. "Wir freuen uns, dass die Stadt wieder voll ist, dass wieder Menschen zu uns kommen und dass Berlin wieder durchstartet nach der Pandemie." Sie selbst werde Silvester im Kreise ihrer Familie in Berlin feiern.

Erstmals seit Beginn der Pandemie waren bei der Silvestershow am Brandenburger Tor wieder Besucherinnen und Besucher zugelassen. Unter dem Motto "Celebrate at the Gate" auf dem Pariser Platz musste man vorab ein Ticket buchen. Mit 2500 Menschen war die Feier ausverkauft. Allerdings versammelten sich auch vor der Absperrung auf der Straße Unter den Linden Tausende Menschen, um der Feier beizuwohnen.