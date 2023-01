Die Berliner Feuerwehr ist im bisherigen Verlauf des Silvesterabends innerhalb von einer Stunde zu mehr als 40 Brandeinsätzen ausgerückt. Derzeit seien allein rund 60 Einsatzkräfte mit einem größeren Kellerbrand in der Urbanstraße in Berlin-Kreuzberg beschäftigt, sagte ein Feuerwehrsprecher gegen 21.30 Uhr. Ob es dort auch Verletzte gegeben hat, blieb zunächst offen.

Seit 19.00 Uhr am Samstagabend befindet sich die Feuerwehr im "Ausnahmezustand Silvester". Das heißt, dass etwa dreimal so viele Einsatzkräfte unterwegs sind wie normalerweise. Laut Feuerwehr sind mehr als 1200 Kräfte im Einsatz.

Im Ausnahmezustand war auch die Berliner Polizei. Auf Twitter informierte sie über zahlreiche Schlägereien, beschlagnahmte Schreckschusspistolen, Raketenschüsse auf Gebäude und Passanten sowie Angriffe auf Rettungsdienste und einen Balkonbrand.

Im Stadtteil Tiergarten waren vier Menschen in den Zoo geklettert und mussten von den Beamten herausgeholt werden. "Auf der Sonnenallee in #Neukölln scheint bereits 0 Uhr zu sein. Man hat sich in größeren Gruppen auf ihr versammelt und begrüßt knallend das neue Jahr", twitterte die Polizei.

Am Abend besuchten Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Innensenatorin Iris Spranger (beide SPD) mehrere Feuer- und Polizeiwachen sowie Einsatzhundertschaften und bedankten sich für ihre Arbeit am Silvesterabend und in der Nacht. "Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche allen einen friedlichen Jahreswechsel, hoffentlich auch als Vorboten für ein friedliches Jahr 2023", teilte Spranger mit.