Sie verbringen tagein, tagaus Zeit mit der Kunst: In einer Sonderpräsentation zeigen 30 Berliner Museumsaufsichten vom 17. Juni bis zum 2. Oktober ihre Lieblingsobjekte. Die Spanne reicht von Velázquez' Bildnis einer Dame aus der Gemäldegalerie bis zu den Fliesenfeldern aus Iznik-Keramik im Pergamonmuseum, wie die Staatlichen Museen zu Berlin am Mittwoch ankündigten. «Kaum jemand verbringt so viel Zeit mit den Objekten der Museen wie das Sicherheitspersonal», heißt es weiter. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entwickelten dabei eine ganz eigene Beziehung zu ganzen Sammlungen und einzelnen Exponaten. Zum Beispiel Daniela Böttcher - sie ist Aufsichtsleiterin im Alten Museum und sagt über die antike Statue eines Knaben: «Ich habe immer das Gefühl, den Kleinen muss man an die Hand nehmen und beschützen.»