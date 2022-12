Rund anderthalb Monate nach Beginn des "Netzwerks der Wärme" haben sich 60 Bibliotheken in Berlin dem Bündnis angeschlossen. "Die Bibliotheken sind als Netzwerk so über Berlin verteilt, wie kein anderes. Keine Kultureinrichtung wird in Berlin so gut angenommen wie das lokale Bibliotheksnetz", sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Freitag bei einer Pressekonferenz in der Heinrich-Böll-Bibliothek in Berlin-Pankow. Deshalb seien ideale Knotenpunkte für das Netzwerk, um Menschen niedrigschwellige Angebote zu machen.