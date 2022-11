Für Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ist die nun in greifbare Nähe gerückte Bürgergeld-Einführung die "größte Sozialstaatsreform der letzten beiden Jahrzehnte". Diese werde dafür sorgen, "dass Menschen, die - aus welchen Gründen auch immer - nicht mehr am Arbeitsleben teilnehmen, wieder eine Zukunftsperspektive und echte Chancen auf einen Wiedereinstieg bekommen", teilte die SPD-Politikerin am Mittwochabend mit.