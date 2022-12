Immer mehr Bedürftige in Berlin, die sich viele Lebensmittel nicht leisten können, wenden sich an die Tafel. "Wir haben bei so gut wie allen Ausgabestellen mehr als 100 Prozent Zuwachs", sagte die Gründerin und ehrenamtliche Vorsitzende der Berliner Tafel, Sabine Werth, am Freitag dem RBB-Inforadio. "Da müssen wir versuchen, die teilweise doch wenigen Lebensmittel zu strecken."