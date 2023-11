Ein obdachloser Mann schiebt einen Einkaufswagen über eine Fußgängerstraße in Berlin. Foto

Die Berliner Stadtmission steht bei ihrer Suche nach einer neuen Immobilie für eine rund um die Uhr geöffnete Unterkunft für Obdachlose wieder am Beginn. Sie habe in den vergangenen fünf Monaten mit Hochdruck nach einer Lösung für die Fortführung der bisherigen 24/7 Unterkunft gesucht, teilte die Stadtmission am Donnerstag mit.

Die Berliner Stadtmission steht bei ihrer Suche nach einer neuen Immobilie für eine rund um die Uhr geöffnete Unterkunft für Obdachlose wieder am Beginn. Sie habe in den vergangenen fünf Monaten mit Hochdruck nach einer Lösung für die Fortführung der bisherigen 24/7 Unterkunft gesucht, teilte die Stadtmission am Donnerstag mit.

Nachdem eine Immobilie gefunden worden sei, habe es eine Verständigung mit dem Vermieter in einer Absichtserklärung über die zukünftige Nutzung gegeben. Parallel seien intensive Vorarbeiten an der Immobilie und die Organisation des Umzugs für die Hälfte der 88 Bewohnerinnen und Bewohner gestartet.

"Jedoch teilte der Vermieter vollkommen unterwartet am Tag des geplanten Nutzungsbeginns mit, die Immobilie anderweitig vermietet zu haben", so die Stadtmission. "Trotz intensivster Arbeit sieht sich die Berliner Stadtmission hier mit den Grenzen des Berliner Immobilienmarktes konfrontiert." Sie halte weiterhin an ihrem Angebot fest, eine 24/7 Unterkunft zu betreiben, wenn eine geeignete Immobilie gefunden oder vom Senat gestellt werde. "Für die Berliner Stadtmission geht es vor allem darum, für die hilfsbedürftigen Menschen unserer Stadt eine Perspektive zu schaffen."

Der Staatssekretär der Sozialverwaltung, Aziz Bozkurt (SPD), hatte am Donnerstag im Ausschuss für Soziales des Abgeordnetenhauses mitgeteilt, dass die Unterkunft für obdachlose Menschen nicht wie geplant an den Start gehen werde.

RBB-Bericht