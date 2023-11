Obdachlose Menschen in Potsdam können ab Mittwoch wieder die Kältehilfe nutzen. Die Stadt stellt in diesem Winter zunächst 99 Plätze in Pensionen zur Unterbringung wohnungsloser Menschen zur Verfügung. Zudem gebe es Notbetten im Obdachlosenheim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) am Lerchensteig. Es sei vereinbart worden, dass an kalten Wintertagen niemand abgewiesen werde, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Ansprechbar dafür seien auch Streetworker. Nach Schätzungen von 2022 gibt es im Potsdamer Stadtgebiet etwa 100 Wohnungslose.

Das Soziale Zentrum der Volkssolidarität bietet auf der Rückseite des Rathauses in Potsdam in einer "Suppenküche" warme Mahlzeiten (Friedrich-Ebert-Straße 79/81) und die Möglichkeit, zu duschen. Auch die Kleiderkammer sei dort täglich geöffnet. Die Winterhilfe wird bis zum 1. April bereitgestellt.

Die Stadt ruft die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhter Aufmerksamkeit auf, wenn Menschen bei Kälte im Freien übernachten. Die Stadt und die Streetworker sollen in solchen Fällen informiert werden. Bürger, die Menschen in Notlagen beobachten, können sich auch an die Notrufnummer 112 wenden.