Auch die Jobcenter in Berlin und Brandenburg bereiten sich darauf vor, ab Mittwoch für die Sozialleistungen Tausender Flüchtlinge aus der Ukraine verantwortlich zu sein. Bislang waren dafür die Sozialämter zuständig. In Berlin erwarte man ab dem 1. Juni rund 35.000 Menschen, in Brandenburg etwa 20.000, sagte Ramona Schröder, die regionale Chefin der Arbeitsagentur, am Dienstag. Ab Juni sollen Jobcenter bundesweit die Sozialleistungen an Flüchtlinge auszahlen. Sie sollen dann Grundsicherung erhalten können - wie etwa Hartz-IV-Empfänger.