Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat an die Sparkassen appelliert, die geplante Schließung von Filialen zu überdenken. Er schaltete sich mit einem Brief an den Präsidenten des Ostdeutschen Sparkassenverbands, Ludger Weskamp, in die Debatte ein und zeigte sich besorgt. "Die Ankündigung von solchen Schließungen im Geschäftsstellennetz sind bei den Bürgerinnen und Bürgern häufig mit der Sorge vor einem Verlust des persönlichen Kontakts vor Ort verbunden", schrieb er in dem Brief, über den zunächst die "Märkische Oderzeitung" (Dienstag) berichtete und der auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.