Schüsse vom Balkon einer Wohnung haben zu einem Polizeieinsatz mit Spezialkräften in Berlin-Marzahn geführt. Niemand wurde verletzt. Anwohner alarmierten die Beamten am Freitagabend zu dem Mehrfamilienhaus in der Wittenberger Straße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Sicherheitskräfte sahen vor Ort zwei Männer und eine Frau auf dem Balkon, während weitere Schüsse fielen. Spezialkräfte drangen daraufhin in die Wohnung ein.