"Cascadia" ist das "Spiel des Jahres 2022". Das Plättchenlegespiel vom Autor Randy Flynn wurde am Samstagabend in Berlin von einer Kritiker-Jury ausgezeichnet. Das schön gestaltete Spiel rund um die Flora und Fauna des gleichnamigen Gebietes an der Westküste Nordamerikas vom "Kosmos"-Verlag setzte sich gegen die nominierten Titel "Scout" von Kei Kajino und "Top Ten" von Aurélien Picolet durch.