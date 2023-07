Die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr können für Thomas Härtel, Präsident des Berliner Landessportbundes, auch eine Inspiration für eine mögliche deutsche Bewerbung sein. "Von Paris lernen, bedeutet für uns auch, Akzente zu setzen. Wir wollen nachhaltige, inklusive Spiele. Wir wollen wirklich bewusst machen, dass man nicht alles neu bauen will", sagte der 72-Jährige am Mittwoch in der französischen Botschaft in Berlin bei einer Presskonferenz ein Jahr vor Beginn der Spiele in Paris.