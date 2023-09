Der Belgier Jason Suttels hat die Titelverteidigung seines Landsmanns Bart Swings beim Skater-Marathon in Berlin um Haaresbreite verhindert. Am Samstag gewann der 22-Jährige die 42,192 Kilometer in noch inoffiziellen 57:01 Minuten vor dem zeitgleichen Eisschnelllauf-Olympiasieger von Peking 2022. Auch bei den Frauen gab es zeitgleichen Einlauf mit Athletinnen aus einer Nation. Die Kolumbianerin Gabriela Rueda siegte in ebenfalls noch inoffiziellen 1:08,59 Stunden vor Karoll Eliana Garcia Arias.

Die beiden Belgier liefen durch Berlin in ihrer eigenen Klasse. Der drittplatzierte Beddiaf Nolan aus Frankreich passierte erst nach 59:41 Minuten die Ziellinie, ganz knapp vor dem Deutschen Felix Rijhnen als Vierten (59:42). Ein Trost blieb Vorjahressieger Swings trotz des verpassten Sieges: Der 32-Jährige hält weiterhin den Streckenrekord von 56:45, den er 2022 aufgestellt hatte.

Auch die beiden Kolumbianerinnen dominierten den Frauen-Wettbewerb. Vorjahressiegerin Marie Dupuy aus Frankreich kam erst nach 1:11,72 Stunden als Dritte im Ziel an. Als beste Deutsche lief Michelle Uhrig in 1:12,00 Stunden als 18. ein. Den Streckenrekord hält weiterhin Maira Yaqueline Arias. Die Argentinierin gewann 2017 in 1:06,35 Stunden.

Der Wettbewerb blieb von den angekündigten Behinderungen der Klimaschutzgruppe Letzte Generation nach Angaben der Polizei verschont.

