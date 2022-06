Aufgrund des anhaltenden Niedrigwassers der Spree appelliert der Landkreis Spree-Neiße an die Bürgerinnen und Bürger, Trink-, Grund- und Oberflächenwasser sparsam zu nutzen. Ende Mai sei der länderübergreifend festgelegte Mindestabfluss in der Spree am Unterpegel Leibsch aufgrund zu geringer Niederschläge und steigender Temperaturen unterschritten worden, teilte der Landkreis am Dienstag nach Angaben der Unteren Wasserbehörde mit.