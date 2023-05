Der unter Mordverdacht stehende Kardiologe der renommierten Charité in Berlin hat sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der Herzmediziner war am Montag verhaftet worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Den entsprechenden Haftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft bereits vorher erwirkt, nach der Festnahme wurde dieser dem 55-Jährigen beim Amtsgericht Tiergarten verkündet. Bei diesem Termin habe sich der Arzt aber nicht geäußert, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage. Es war zunächst unklar, aus welchen Motiven er gehandelt haben soll.