Nach dem Tod eines drei Monate alten Babys hat sich der tatverdächtige Vater nicht zur Tat geäußert. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin am Sonntag mit. Die Behörde ermittele weiter, befrage Zeugen und nehme Akteneinsicht. Ob auch die Familie des 37-Jährigen vernommen wird, dazu äußerte sich der Sprecher aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht.

Der 37 Jahre alte Mann wird verdächtigt, seinen drei Monate alten Sohn im Osten Berlins in einer Baby-Badewanne ertränkt zu haben. Eine Haftrichterin hatte am Samstag einen Haftbefehl wegen Mordes gegen den Mann erlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft.