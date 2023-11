Kurz vor der Ankunft des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am (heutigen) Freitagmittag in Berlin hat die Polizei auf Sperrungen und Verkehrsbehinderungen hingewiesen. "Sollten Sie im Laufe des Tages zwischen 6.00 und 0.00 Uhr von den verkehrsbedingten Einschränkungen betroffen sein, bitten wir um Ihr Verständnis", postete die Polizei in ihrem Internet-Einsatzkanal auf der Plattform X. Sie rät, die Bereiche weiträumig zu umfahren.