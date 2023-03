Die britische Botschafterin Jill Gallard hat vor dem Staatsbesuch von König Charles III. in Deutschland die Rolle der Regierung in London betont. "Dieser Besuch war eine Empfehlung der britischen Regierung", sagte Gallard am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk. "Und es ist kein Zufall, dass dieser erste Besuch nach Europa sein wird."