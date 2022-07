Der Anteil der Grundschulkinder, die schwimmen können, ist in Brandenburg in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen. Daten dazu werden seit dem Schuljahr 2010/11 in der fünften Klasse erhoben. Damals waren es landesweit 94,5 Prozent, im Schuljahr 2019/2020 nur noch 91,4 Prozent, wie das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport in Potsdam auf eine Anfrage der Landtagsfraktion der Freien Wähler (BVB) mitteilte.