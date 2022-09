Auch in Brandenburg ist der Digitalfunk der Polizei in der Nacht ausgefallen. Wie andernorts auch habe die Störung etwa 15 Minuten angedauert, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch mit. Auch die Rettungsleitstellen im Land seien betroffen gewesen von der Störung gegen 2.15 Uhr. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über einen bundesweiten Ausfall des Digitalfunks berichtet. Davon betroffen war auch Berlin.