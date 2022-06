Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Notwendigkeit harter Sanktionen gegen Russland unterstrichen. Diese seien notwendig, um Russland von dem Angriffskrieg gegen die Ukraine abzubringen, sagte Scholz am Donnerstag in seinem Grußwort auf dem Sommerfest der Handwerkskammer Potsdam in Schwielowsee. Er hatte in Potsdam das Direktmandat für den Bundestag gewonnen.