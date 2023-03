Der Arbeitgeberverband KAV Berlin kritisiert die für Montag und Dienstag angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Dienst. "Vor dem Hintergrund des in der zweiten Verhandlungsrunde durch die Arbeitgeber vorgelegten Angebots stoßen die für zwei Tage angekündigten Warnstreiks in Berlin auf Unverständnis", teilte der KAV am Freitag mit.