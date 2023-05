Bei der Suche nach den beiden vermissten Männern aus dem Kreis Oberhavel hat der Einsatz von zwei Wasserspürhunden am Dienstagvormittag begonnen. Die speziell ausgebildeten Hunde werden mit Booten über den Großen Wentowsee bei Zehdenick gefahren und schnüffeln die Wasseroberfläche ab, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Nord sagte. Wenn die Tiere eine Spur feststellen, sollen Taucher ins Wasser. Es sei aber unklar, wie lange die Hunde durchhielten, da es für die Tiere anstrengend und der See auch recht groß sei, sagte der Polizeisprecher.

Am vergangenen Donnerstag, am Himmelfahrtstag, hatten die beiden 22-Jährigen mit Freunden in einem Ortsteil von Zehdenick gefeiert. Die Polizei vermutet, dass sie dann in der Nacht auf Freitag noch in den See gegangen sind.

Am Wochenende war die Region am See im Norden Brandenburgs bereits mit einem Großaufgebot an Technik, Drohnen, Spürhunden, Hubschrauber und Tauchern abgesucht worden. Der Einsatz von Tauchern wird auch wegen der geringen Sichttiefe im Großen Wentowsee erschwert.