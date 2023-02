Zahlreiche Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind am Donnerstag in Berlin in einen Warnstreik getreten. Betroffen ist unter anderem die Berliner Stadtreinigung, die bereits vorab ankündigte, dass am Donnerstag und Freitag "wahrscheinlich die Restabfall- und Bioabfalltonnen sowie zum Teil auch die Wertstofftonnen nicht geleert" würden.