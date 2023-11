Notbetreuung in Schulen und Kitas, eingeschränkte Besetzung der Bürgerämter - mit reger Beteiligung ist am Mittwochmorgen der Warnstreik mehrerer Gewerkschaften im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts in Berlin angelaufen. Es sei mit Unterrichtsausfall an zahlreichen Schulen zu rechnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Mittwoch. Am Vormittag ist ein Demozug ausgehend vom Wittenbergplatz geplant. Die Organisatoren rechnen mit Tausenden Teilnehmern.