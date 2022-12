Das Berliner Behindertenparlament hat zum ersten Mal im Abgeordnetenhaus getagt. Rund 100 Menschen mit Behinderungen kamen dazu am Samstag im Plenarsaal zusammen. "Wir schreiben heute ein bisschen Geschichte", sagte der Präsident des Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner, zur Eröffnung der Sitzung. Das Behindertenparlament lebe vor, was die Gesellschaft ausmache, sagte Buchner. "Für Berlin ist es ein tolles Zeichen, dass sich hier so viele Menschen füreinander und miteinander engagieren."