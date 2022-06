Lokalmatadorin Sabine Lisicki hat in der Doppel-Konkurrenz beim Rasentennis-Turnier in Berlin das Halbfinale erreicht. Mit ihrer kanadischen Partnerin Bianca Andreescu überraschte die 32 Jahre alte Berlinerin am Donnerstag das an Nummer drei gesetzte amerikanisch-japanische Duo Asia Muhammad und Ena Shibahara mit 7:6 (7:4), 1:6, 10:7.

Im Halbfinale treffen Lisicki/Andreescu bei der mit 790.000 Euro dotierten Veranstaltung auf die topgesetzten Storm Sanders/Katerina Siniakova. Das australisch-tschechische Duo hatte sich zuvor mit 3:6, 7:6 (7:5), 12:10 gegen Nicole Melchiar-Martinez aus den USA und die Australierin Ellen Perez durchgesetzt.

In der Einzel-Konkurrenz hatte zuvor Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic das Viertelfinale erreicht. Die 25-Jährige aus der Schweiz gewann am Donnerstag ihr Achtelfinalspiel gegen die Russin Anna Kalinskaja mit 6:4, 1:6, 6:1. In der Runde der letzten Acht trifft Bencic nun auf die Siegerin des russischen Duells zwischen Ludmilla Samsonowa und Weronika Kudermetowa. Die an Nummer acht gesetzte Bencic hatte in der ersten Runde die Deutsche Jule Niemeier in drei Sätzen bezwungen.

Zuvor hatte sich die top-gesetzte Ons Jabeur aus Tunesien mit 6:2, 7:6 (10:8) gegen die Amerikanerin Alycia Parks für die Runde der letzten Acht qualifiziert.