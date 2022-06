Andrea Petkovic und Jule Niemeier sind in der Doppel-Konkurrenz beim Rasenturnier in Berlin zum Auftakt ausgeschieden. Die beiden deutschen Tennisspielerinnen verloren am Montag im Achtelfinale gegen Asia Muhammad aus den USA und Ena Shibahara aus Japan mit 3:6, 6:3, 8:10. Im Einzel stehen beide vor schwierigen Aufgaben in ihren Erstrundenmatches: Petkovic (34) trifft auf die frühere Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza aus Spanien, Niemeier (22) bekommt es mit der Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic zu tun.