Schwarze Tiere haben in Deutschlands Tierheimen schlechtere Chancen vermittelt zu werden, als Tiere mit hellem Fell. Die Berliner Schornsteinfeger wollen daran etwas ändern - und zwar mit der Aktion «Schwarz bringt Glück». Schwarze Tiere bringen Pech, Schornsteinfeger bringen Glück - so der verbreitete Mythos. «Schwarze Tiere rufen scheinbar bei vielen immer noch Assoziationen hervor, die dafür sorgen, dass die Tiere so unglaublich stigmatisiert sind», sagte Beate Kaminski, Sprecherin des Tierschutzvereins Berlin der Deutschen Presse-Agentur.