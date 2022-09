Angesichts des Kriegs in der Ukraine bittet die Berliner Tiertafel dringend um weitere Futter- und Geldspenden für geflüchtete Menschen und ihre Tiere aus dem osteuropäischen Land. "Die geflüchteten Menschen können für sich und ihre Tiere oft nur das Allernötigste mitbringen - sie brauchen bei der Ankunft dringend Futter und notwendiges Zubehör. Viele Tiere benötigen auch eine tierärztliche Erstversorgung für akute Erkrankungen oder Verletzungen", sagte die Tiertafel-Vorsitzende Linda Hüttmann in einer in der Nacht zum Montag veröffentlichten Mitteilung.