6:1 in Langstadt: Eastside gewinnt deutlich

Die Tischtennis-Damen des TTC Berlin Eastside bleiben dem Spitzenduo in der Bundesliga auf den Fersen. Im Auswärtsmatch des 11. Spieltages der Hauptrunde gewannen die Titelverteidigerinnen in der Neuauflage des Vorjahres-Finales beim TSV Langstadt locker mit 6:1. Mit 15:7 Punkten belegt das Team von Trainerin Irina Palina den dritten Platz hinter dem TTC Weinheim und der DJK Kolbermoor.

Eastside startete mit Siegen in beiden Doppeln und blieb auch in den Einzeln im oberen und unteren Paarkreuz auf Erfolgskurs. Top-Akteurin war TTC-Nummer 1 Xiaona Shan, die mit Nina Mittelham im Doppel und auch beide Einzel gewann. Die 13-jährige Josephina Neumann war mit Sabina Surjan im Doppel und auch in ihrem Einzel erfolgreich. Außerdem punktete Surjan im Einzel.

