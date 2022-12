Die Tischtennis-Damen vom TTC Eastside Berlin haben das Viertelfinale der Champions League erreicht. Nach dem 3:2-Erfolg gegen UCAM Cartagena in der Gruppe A am Freitagabend kann der Vorjahresfinalist nicht mehr vom zweiten Platz verdrängt werden. Die besiegten Spanierinnen haben nach dem 3:0-Hinspielerfolg im letzten Match gegen Cagliari am Sonntag bereits den Gruppensieg sicher.