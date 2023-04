Josephina "Josi" Neumann vom TTC Berlin Eastside hat beim von ihrem Heimatverein veranstalteten World Table Tennis (WTT) Youth Contender das U13-Finale der Mädchen verloren. Gegen Ming Ying Loy aus Singapur unterlag die 13-Jährige knapp mit 2:3 (9:11, 11:5, 13:11, 6:11, 7:11). Im Duell zwischen der topgesetzten Wahl-Berlinerin und der an Nummer 2 geführten Asiatin gab Neumann, die bis dahin alle ihre Matches ohne Satzverlust gewonnen hatte, die ersten Sätze ab.

Damit verpasste Neumann die Verteidigung ihres im Vorjahr an gleicher Stätte gewonnenen Titels. Allerdings hat die Jugendliche am Sonntag noch eine weitere Siegchance beim Turnier im Berliner Sportforum. Dann ist sie in der U15-Konkurrenz als Nummer 4 des Rankings Anwärterin auf einen vorderen Platz. Das Nachwuchsturnier mit rund 500 Toptalenten aus aller Welt wird in je fünf Mädchen- und Jungen-Altersklassen (U11 bis U19) ausgetragen.

