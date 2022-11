Eastside verliert überraschend klar in Spanien

Tischtennis Eastside verliert überraschend klar in Spanien

Der TC Berlin Eastside hat am Dienstagabend sein Auswärtsmatch in der Champions League bei UCAM Cartagena in Spanien überraschend klar mit 0:3 verloren.

Der TC Berlin Eastside hat am Dienstagabend sein Auswärtsmatch in der Champions League bei UCAM Cartagena in Spanien überraschend klar mit 0:3 verloren.

Cartagena führt nunmehr mit 4:0 Punkten und zwei 3:0-Siegen die Dreier-Gruppe vor Eastside (2:4/5:7) und Cagliari (2:2) an. Die Berlinerinnen erwarten die Spanierinnen bereits am Freitag zum Rückspiel (Freizeitforum Marzahn, 18.30 Uhr).

Der Gruppensieg, der ein besseres Los beim Erreichen der K.o.-Phase bedeuten würde, ist nur noch theoretisch möglich. Der fünfmalige Champions League-Gewinner hatte vor zwei Wochen in eigener Halle mit 2:3 gegen ASC Quattro Mori Cagliari aus Italien verloren.

Die Partie gegen die ambitionierten Spanierinnen, gegen die Eastside im Champions-League-Achtelfinale im Januar 2020 in Cartagena noch 3:0 gewonnen hatte, verlief nur am Anfang wie geplant. Im Start-Einzel gewann Xiaona Shan gegen die Ungarin Dora Madarasz die ersten beiden Sätze, verlor dann aber den Rhythmus und verlor noch 2:3.

Im zweiten Einzel gelang Eastsides Ching Lee Ho (Hongkong) gegen die Spanierin Maria Xiao nur ein Satzgewinn, sodass sie die Partie mit 1:3 abgab. Der 0:2-Rückstand war eine schwere Last für die Zwölfjährige Josephina Neumann, die sich gegen die routinierte Silvia Erdelyi De Souza zwar bravourös schlug, aber am Ende 0:3 verlor. Josephina Neumann war damit die jüngste je in der Tischtennis-Champions-League eingesetzte Akteurin.