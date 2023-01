TTC Eastside scheidet in Champions League aus

Tischtennis TTC Eastside scheidet in Champions League aus

Die Tischtennis-Frauen vom TTC Berlin Eastside haben den Einzug ins Halbfinale der Champions League verpasst. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Frankreichs Meister Metz TT verlor der fünfmalige Gewinner der Königsklasse in Lothringen mit 1:3 und schied damit am Donnerstag aus.

Am vergangenen Sonntag hatte der Hauptstadt-Club in eigener Halle erst mit dem letzten Ballwechsel ein 3:2 gegen Metz vorgelegt. Dadurch gewarnt wollte Eastside von Beginn an punkten. Xiaona Shan stellte mit ihrem 3:1-Auftakterfolg gegen Mariia Tailakova die Weichen, doch die Nummer eins von Metz, Adina Diaconu, schaffte danach gegen Mittelham ein 3:2 zum 1:1-Ausgleich.

Match drei mit dem Duell von Eastsides Sabina Surjan gegen Pauline Chasselin brachte nicht den erhofften spielerischen Aufschwung der jungen Serbin, die klar 0:3 verlor. Wie in der Hinpartie standen nun Mittelham und Shan für ihre Zweitauftritte unter Druck. Mittelham aber zog gegen die Russin Tailakova nach 2:0-Satzführung noch mit 2:3 den Kürzeren, was dem Gastgeber den dritten Punkt bescherte.

