Die Polizei hat die Leiche einer 27 Jahre alten Frau in einem Haus in Prenzlauer Berg gefunden. Die Mordkommission ermittle nun wegen des Verdachts auf einen Tötungsdelikt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Weitere Angaben zur Todesursache machte die Polizei zunächst nicht, eine Obduktion soll Klarheit schaffen. Die Leiche wurde am Sonntag gefunden.