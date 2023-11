Nach einem Einbruch bei einem Berliner Aussichtsballon nahe dem Checkpoint Charlie hat die Polizei die mutmaßlichen Täter auf der Flucht gestellt. Zwei Männer und eine Frau sollen nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr in den Kassenraum der Touristenattraktion in Berlin-Mitte eingebrochen sein und Arbeitsgeräte gestohlen haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend seien sie in einem Auto geflüchtet.