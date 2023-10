Entlang der Autobahn sieht man in Brandenburg braune Schilder mit touristischen Zielen in der näheren Umgebung. Doch ihre Zahl ist rückläufig. Warum ist das so?

Schiffshebewerk, Erdbeerhof und historische Stadtkerne: An Brandenburgs Autobahnen weisen aktuell 169 braune Schilder auf touristische Sehenswürdigkeiten in der Mark hin. Die Schilder böten Information zu interessanten Orten mit touristischer und überregionaler Relevanz entlang der Autobahn, erklärte ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes. Die Zahl sei seit 2019 deutlich gesunken, sagte er. Damals lag die Anzahl der Hinweisschilder in der Mark bei 201.

Die Gründe für den Rückgang seien vielfältig, führte der Sprecher aus. Zum einen seien überalterte Tafeln abgebaut worden, zudem habe es Totalschäden in Folge von Unfällen gegeben oder die Schilder seien bei Fahrbahnsanierungen entfernt worden. Andere Schilder wurden laut Sprecher abgebaut, da die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt wurden. So müssen die Schilder auch bestimmte Bedingungen erfüllen. Diese betreffen unter anderem den Abstand zueinander sowie die Distanz des angezeigten touristischen Ziels zum Autobahnschild.

Die Hinweise sollen letztendlich Autofahrer dazu animieren, abzufahren und die Sehenswürdigkeit zu besuchen, erklärte ein Sprecher des Tourismus- und Destinationsmarketing-Unternehmens Tourcomm, das zu den Schildern einen Audio-Guide bundesweit erarbeitet habe. Deutschlandweit gebe es nach Angaben der Autobahn GmbH aktuell etwa 3400 Schilder.

"Beantragt wird das Zeichen im Regelfall über interessierte Kommunen", führte der Sprecher der Autobahn GmbH aus. Die Autobahn GmbH prüfe im Anschluss den Antrag und entscheide dann. Laut Sprecher gebe es einschränkende Vorgaben hinsichtlich des Abstands zwischen den Schildern, die zum Teil von den Bundesländern unterschiedlich ausgelegt würden. Zudem könne nicht derselbe Ort von unterschiedlichen Institutionen beworben werden. Die Kosten pro Schild liegen im fünfstelligen Beriech, auch die Instandhaltung müsse der Antragssteller zahlen.

In vielen Fällen werde auf den beiden entgegengesetzten Fahrtrichtungen auf das Ziel hingewiesen, sagte der Tourcomm-Sprecher. "In einzelnen Fällen kommt es auch vor, dass auf dasselbe Ziel an mehreren Autobahnen hingewiesen wird". Auf die Fächerstadt Karlsruhe wiesen zum Beispiel gleich drei Schilder an verschiedenen Autobahnen hin.

Laut dem Sprecher der Tourcomm sind die braunen Schilder eine Erfindung aus Frankreich. Das erste Hinweisschild in Deutschland stand demnach 1983 an der Burg Teck an der A8 in Baden-Württemberg.