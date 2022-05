Die Zahl der Übernachtungen in Berliner Hotels, Pensionen und Gasthöfen ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres weiter gestiegen - sie liegt aber immer noch weit unter dem Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie. Im 1. Quartal wurden rund 3,5 Millionen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben der Hauptstadt gezählt, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg nach vorläufigen Berechnungen am Dienstag mitteilte. Das seien rund 269 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahreszeitraum, in dem die Vermietung zu touristischen Zwecken untersagt war. Im Vergleich zum 1. Quartal 2019, das nicht von der Corona-Pandemie beeinflusst war, gab es den Angaben zufolge aber nur halb so viele Übernachtungen.