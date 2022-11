Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga beim aktuell ärgsten Verfolger ihre Tabellenführung ausgebaut. Im siebten Spiel der nationalen Liga kam der Titelverteidiger beim 3:1 (25:10, 18:25, 25:20, 26:24) über die SWD Powervolleys Düren am Samstagabend zum siebten Sieg und fügten Düren die zweite Liga-Niederlage zu. Dabei mussten die Berliner ohne ihren Trainer Cedric Enard auskommen. Der Franzose war am Vormittag positiv auf das Coronavirus getestet worden und war anschließend nach Berlin zurückgereist.