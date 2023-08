Mit einem Trauerzug und einer Demo im Liegen in Berlin haben mehrere Dutzend Teilnehmer auf das Leid von Menschen mit der chronischen Erkrankung ME/CFS hingewiesen. Da viele Betroffene krankheitsbedingt selbst nicht demonstrieren könnten, seien stellvertretend auch Freunde und Familie zur Teilnahme aufgerufen worden, sagte die Initiatorin der Initiative LiegendDemo, Gritt Buggenhagen, am Dienstag. "Wir fordern Forschung, Versorgung und Anerkennung." Die Teilnehmer zogen am Nachmittag vom Alexanderplatz vor das Rote Rathaus, wo sie sich hinlegten und Plakate mit Forderungen und Angaben zu Betroffenen hochhielten.