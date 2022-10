In Berlin tritt an diesem Samstag die Elite im Nicht-Ärgern gegeneinander an. Strategisch vorbereitet oder mit doch mehr Würfelglück als gedacht kämpfen Kinder und Senioren um den WM-Titel im Spiel "Mensch ärgere Dich nicht".

"Gerade bei solchen Turnieren sieht man schon, dass viele eben des Spaßes wegen daran teilnehmen", sagte Organisator Udo Schmitz der Deutschen Presse-Agentur. "Aber es gibt dann auch natürlich einige, die das etwas verbissener und ernster sehen. Da muss man auch schon mal sagen: "Jetzt mal ruhig und nicht zu sehr ärgern"."

Die Würfel fallen am Samstag an mehr als 50 Tischen in einem Hotel am Potsdamer Platz. Über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich angemeldet, jeweils zu viert ziehen sie dann die Figuren um die Wette. Schiedsrichter gibt es auch.

Damit das Spiel nicht ewig dauert, wurde eine Regel eingeführt: Innerhalb von vier Vorrundenspielen müssen die Teilnehmer möglichst viele Punkte erzielen, um ins Finale der vier Besten zu kommen. "Ist ein Spiel nach 30 Minuten nicht beendet, wird gestoppt und gezählt, wie viele Schritte ich brauche, um mit meinen Figuren ins Haus zu kommen", sagte Schmitz.

Aus ganz Deutschland reisen Teilnehmer zur WM an - auch einige von früheren Landesmeisterschaften sind dabei. Ob Spieler aus dem Ausland kommen, war laut Organisatoren noch nicht klar. Die nächste WM soll 2024 wieder in Berlin stattfinden.

Das Spiel "Mensch ärgere Dich nicht" wurde vor mehr als 100 Jahren von Josef Friedrich Schmidt erfunden und wird seit 1914 produziert. Mehr als 90 Millionen Exemplare wurden bislang verkauft.

Presseinformation Schmidt Spiele