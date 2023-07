Die Planungen zur Verlängerung der U-Bahn-Linie U7 von Berlin-Rudow Richtung Hauptstadtflughafen BER sind einen Schritt vorangekommen. Für die sogenannte Kosten-Nutzen-Analyse des Vorhabens steht nun die Finanzierung, wie die Berliner Verkehrsverwaltung am Montag mitteilte. Da der längere Teil der etwa acht Kilometer langen Strecke im Land Brandenburg liegt, beteiligen sich dortige Akteure neben Berlin an der Finanzierung. Genannt wurden die Gemeinde Schönefeld, das Ministerium für Infrastruktur in Potsdam, der Landkreis Dahme-Spreewald und die Stadt Ludwigsfelde. Auch die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) stellt Mittel bereit.