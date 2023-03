Eine Gruppe Jugendlicher soll in der brandenburgischen Kleinstadt Templin in der Uckermark am Wochenende mit Vorschlaghämmern randaliert haben. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Ein Sprecher der Polizeiinspektion Uckermark sagte am Sonntag: "Sowas hatten wir hier definitiv noch nicht. Sie hatten große Vorschlaghämmer dabei."