Kirchenmusik-Studentin Maria Schella leitet am 17. Dezember (15.00 Uhr) ein Adventskonzert in der Marienkirche Angermünde (Uckermark). Die 25 Jahre alte Organistin musiziert gemeinsam mit dem Kinder-, dem Posaunen- und dem Kirchenchor. Am Heiligen Abend begleitet sie mehrere Gottesdienste im Pfarrsprengel, bevor um 22.00 Uhr in der Marienkirche Musik zur Christnacht erklingt. Und auch am Silvesterabend, um 23.00 Uhr, gestaltet sie ein Konzert für Orgel und Trompeten in dem mittelalterlichen Gotteshaus.

Kirchenmusik-Studentin Maria Schella leitet am 17. Dezember (15.00 Uhr) ein Adventskonzert in der Marienkirche Angermünde (Uckermark). Die 25 Jahre alte Organistin musiziert gemeinsam mit dem Kinder-, dem Posaunen- und dem Kirchenchor. Am Heiligen Abend begleitet sie mehrere Gottesdienste im Pfarrsprengel, bevor um 22.00 Uhr in der Marienkirche Musik zur Christnacht erklingt. Und auch am Silvesterabend, um 23.00 Uhr, gestaltet sie ein Konzert für Orgel und Trompeten in dem mittelalterlichen Gotteshaus.

Die etwa 2000 Mitglieder zählende Kirchengemeinde Angermünde hat seit dem Herbst keinen Kantor mehr, der Gottesdienste und Andachten musikalisch begleitet. Maria Schella, deren Vater die Kirchenmusik in dem 21 Kirchen zählenden evangelischen Pfarrsprengel koordiniert, ist als Vertretung eingesprungen. Sie beendet im nächsten Jahr ihr Studium der Kirchenmusik an der Berliner Hochschule der Künste und möchte danach Kantorin in Angermünde werden. Nach Angaben von Pfarrer Jonathan Schmidt wird die Stelle 2023 offiziell ausgeschrieben.

Pfarrsprengel Angermünde