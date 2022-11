Nach der mutmaßlichen Explosion in einem Wohnhaus im uckermärkischen Mescherin hat die Kriminalpolizei die Suche nach der Ursache fortgesetzt. In dem Gebäude fanden die Einsatzkräfte eine verbrannte Leiche. "Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen und sollen mehr Licht ins Dunkel bringen", sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Uckermark am Samstag. An dem zerstörten Haus in dem kleinen Dorf Neurochlitz in der Gemeinde Mescherin werden weiterhin Spuren gesucht. Der Tatort sei noch beschlagnahmt.